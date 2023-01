Erst an der Leitplanke kam ein junger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 9 bei Frankenthal-Mörsch zum Stehen. Der 22-Jährige aus Osthofen, der gegen 3.50 Uhr von Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Worms alleine unterwegs war, verlor laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte zunächst die Mittelleitplanke. Nachdem er anschließend eine Verkehrsinsel überfahren habe, sei er mit der Leitplanke dahinter kollidierte. Der Fahrer, der sich bei dem Unfall verletzt hatte, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme hätten die Beamten im Inneren des verunfallten Pkw Alkoholgeruch wahrgenommen. Dem 22-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen worden. Außerdem ist er laut Polizei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.