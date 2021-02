Zwei Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A6 bei Frankenthal am Dienstagabend. Nach Angaben der Polizei wollte eine 27 Jahre alte Frau aus Darmstadt gegen 20.45 Uhr an der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord in Richtung Mannheim auf die Autobahn fahren und über sah den von hinten kommenden Mercedes eines 18-jährigen Baden-Württembergers. Die Autos kollidierten nach Schilderung der Beamten und waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit. Wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe sei die Feuerwehr alarmiert worden. Die Fahrer der beteiligten Pkw wurden ins Krankenhaus gebracht. Nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen habe es nicht gegeben, meldet die Autobahnpolizei Ruchheim.