Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Unfall zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Frankenthal und Ludwigshafen-Nord.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 ist am Dienstagmorgen eine Frau verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr Frankenthal ereignete sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Frankenthal und Ludwigshafen-Nord.

Als die Rettungskräfte gegen 9.20 Uhr alarmiert wurden, hieß es zunächst, dass ein Auto auf der Seite liege. Wie die Feuerwehr weiter berichtet, gelang es Ersthelfern jedoch, den Wagen wieder auf die Räder zu stellen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr kümmerten sich die Ersthelfer um die Fahrerin des Autos, die anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das schwerbeschädigte Unfallauto. Foto: Feuerwehr Frankenthal

Auch der Rettungshubschrauber Christoph 5 war im Einsatz. Wegen des Unfalls wurde die Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord voll gesperrt. Weitere Details, etwa zum Unfallhergang, lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens aufgenommen.