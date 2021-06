Zwei Verletzte und hoher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 6 bei Frankenthal am Freitagmorgen. Ursache war nach Darstellung der Autobahnpolizei Ruchheim ein Überholmanöver an der Anschlussstelle Frankenthal. Den Beamten zufolge hatte sich der Fahrer eines VW Polo gegen 9.35 Uhr hinter einem Sattelzug eingeordnet, wollte dann aber direkt auf den linken Fahrstreifen ziehen, um den Lkw zu überholen. Dabei habe er einen von hinten kommenden Chevrolet übersehen. Erst kollidierten nach Schilderung der Polizei die beiden Autos miteinander, danach folgte in Zusammenprall mit dem Sattelzug. Beide Pkw-Fahrer wurden verletzt, der Mann am Steuer des VW wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden schwer beschädigt, am Lastzug blieb es bei leichten Spuren. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit rund 15.000 Euro. Für Räumungsarbeiten war die Autobahn laut der Pressemitteilung zwischen Ludwigshafen-Nord und Frankenthal bis 11 Uhr voll gesperrt.