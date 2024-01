Bei einem Unfall auf der L 453 von Heßheim in Richtung Frankenthal wurde am Freitagabend gegen 17.30 Uhr ein Fußgänger so verletzt, dass er laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann hatte an der Kreisverkehr-Ausfahrt auf den Nordring die Straße überquert. Eine 59-jährige Autofahrerin hatte den 49-Jährigen übersehen und ihn frontal mit ihrem Fahrzeug erfasst. Der Fußgänger stand laut Polizei zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss.