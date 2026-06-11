Ein 84-jähriger Mann aus Mutterstadt, der am am Dienstagabend auf der Wormser Straße in Richtung Nordring unterwegs war, ein Verkehrszeichen beschädigt. Nach Angaben der Polizei wollte er nach links auf den Nordring abbiegen, als er gegen ein Schild auf der Verkehrsinsel stieß. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr; ein Test ergab 0,23 Promille. Der Mann gab zudem an, Medikamente eingenommen zu haben. Die Polizei ließ eine Blutprobe nehmen und leitete ein Strafverfahren ein. Der Schaden liegt bei etwa 11.000 Euro.