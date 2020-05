Eine 55 Jahre alte Frau hat laut Polizei einem Unfall im Foltzring am Mittwochnachmittag eine Fraktur des Unterarms erlitten. Den Beamten zufolge wollte sie gegen 16.20 Uhr die Straße überqueren. Eine 49-jährige Smart-Fahrerin übersah die Frau, obwohl sie für einen Mann gestoppt hatte, der vor dem eigentlichen Zebrastreifen über den Foltzring gelaufen war. Der Kleinwagen habe mit dem Außenspiegel den Arm der 55-Jährigen so unglücklich erwischt, dass Knochenbrüche die Folge gewesen seien. Die Frau habe sich außerdem am Sprunggelenk verletzt. Am Spiegel entstand leichter Sachschaden.