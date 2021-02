Ein 82-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen in der Wormser Innenstadt im Kreisverkehr an der Kreuzung Von-Steuben-Straße/Güterhallenstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Verkehrsschilder geprallt. Diese wurden ebenso in Mitleidenschaft gezogen wie der Pkw des Seniors, der mit Beschädigungen im Frontbereich und einem platten Vorderreifen stehenblieb. Laut Polizei gab der 82-Jährige an, von der tief stehenden Sonne geblendet worden zu sein.