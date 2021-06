Bei einem Unfall am Freitagmittag ist eine 54 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Worms auf der Abbiegespur zur A6. Eine 40-jährige Frau war dort mit ihrem Auto liegen geblieben. Den Beamten zufolge sicherte die Frau die Unfallstelle allerdings nicht ausreichend ab. Die 54-Jährige übersah das liegengebliebene Auto und fuhr auf dieses auf. Durch das Auslösen der Airbags wurde sie leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.