Betrugsmaschen und Verkehrsunfälle: Die Polizei möchte gezielt Senioren ansprechen und für Themen sensibilisieren, die vor allem sie und ihre Altersgenossen betreffen. So hat die Verkehrsunfallstatistik für Frankenthal gezeigt, dass die Generation 60 plus häufiger als andere Verkehrsteilnehmer an Unfällen beteiligt ist – auch als Fahrer von Pedelecs. In der Region haben sich außerdem zuletzt Fälle gehäuft, bei denen Betrüger versuchen, ältere Menschen mit Maschen wie dem Enkeltrick, Anrufen angeblicher Polizeibeamter oder vermeintlichen Gewinnversprechen hinters Licht zu führen. Am Freitag, 11. Juni, ab 14 Uhr, informieren die Verbraucherzentrale, das Landeskriminalamt und das Polizeipräsidium Rheinpfalz deshalb bei einem Web-Seminar, wie sich Senioren vor solchen Straftaten schützen können. Laut den Veranstaltern gibt ein Referent des Polizeipräsidiums Mainz zudem Tipps zum sicheren Fahren mit E-Bikes. Das kostenlose Seminar dauert etwa eine Stunde. Für die Teilnahme werden ein Computer oder Laptop mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal sei ein Kopfhörer. Der Link zur Anmeldung: https://www.edudip.com/de/webinar/sicherheit-fur-seniorinnen-und-senioren-tipps-und-info-zur-kriminal-und-verkehrsunfallpravention/1425188.