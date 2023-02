Ein 33-jähriger Heuchelheimer muss sich am Montag, 27. Februar, vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im Zeitraum von Mai bis August 2022 in Frankenthal und andernorts in einem Sonnenstudio, der Umkleidekabine eines Schwimmbades und einer Privatwohnung unerlaubt Videoaufzeichnungen unbekleideter Frauen angefertigt zu haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet unter anderem auf Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen. Die Verhandlung beginnt am Montag um 9.30 Uhr im Saal 13.