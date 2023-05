Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer sehr fairen Partie haben sich in der Fußball-Bezirksliga Rot-Weiss Seebach und der TuS Knittelsheim 2:2 (1:2) getrennt. Die Punkteteilung reichte den Gästen, um Tabellenzweiter zu werden, was die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga bedeutet.

In der letzten Begegnung des scheidenden Trainers Roland Beck brauchte sein Team eine lange Anlaufzeit. „Die erste Hälfte haben wir komplett verschlafen“, sagte der Übungsleiter. Das