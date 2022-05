In der Nacht zum Sonntag ist ein derzeit unbewohntes Haus in der Allmendgasse in Worms in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Die Feuerwehr Worms löschte den Brand bis in die frühen Morgenstunden. Der Brandherd konnte vermutlich im Treppenraum lokalisiert werden. Jedoch ist noch unklar, wieso das Feuer ausbrach. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Worms dauern an.