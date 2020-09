Brandgefährlich war die Aktion eines Unbekannten am späten Freitagabend. Er hatte laut Polizei in der Hans-Fay-Straße von einem Balkon aus einen Feuerwerkskörper auf ein Auto geworfen. Der besonnenen Reaktion des 20-jährigen Fahrers sei es zu verdanken, dass es keine Folgeunfälle gab. Das Auto des Mannes wurde durch den Böller beschädigt. Der Werfer, gegen den Ermittlungen laufen, muss mit einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Sachbeschädigung rechnen.