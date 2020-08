Ein unheimliches Erlebnis hat ein 21 Jahre alter Radfahrer der Polizei geschildert: Den Beamten zufolge wurde er von einem Mann, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr in der Mannheimer Straße gerammt und zum Anhalten genötigt. Der Unbekannte sei ihm zuvor schon auf der Strecke Ostring/Nachtweideweg/Mannheimer Straße gefolgt. Dabei habe er dem 21-Jährigen mehrfach zugerufen „Halt an, ich will mit dir reden!“ Nach dem erzwungenen Stopp sei es dem jungen Mann gelungen, weiterzufahren und die Polizei zu verständigen. Das Motiv für das rabiate Fahrmanöver ist laut den Ermittlern unklar. Der unbekannte Angreifer soll nach Angaben der Polizei südländisch aussehen, dunkle kurze Haare haben von normaler Statur sein. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.