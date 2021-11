Mit dem Vorwurf, sein hochpreisiges Fahrrad beschädigt zu haben, konfrontierte ein Unbekannter am Sonntag gegen 17 Uhr eine Zwölfjährige. Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilt, hatte das Mädchen sein Fahrrad aufgrund eines Defekts von Studernheim kommend entlang des Fahrradwegs an der Frankenthaler Straße in Richtung Frankenthal geschoben. Auf Höhe des ehemaligen Real-Markts habe ein bisher unbekannter Mann das Kind mit seinem Lenker am Ellenbogen gestreift. Statt einer Entschuldigung gab es für die Zwölfjährige laut Polizei aber einen Rüffel. Als der Vater des Mädchens vor Ort eingetroffen und den Fahrradfahrer zur Herausgabe seiner Personalien aufgefordert habe, sei dieser weitergefahren. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sich unter Telefon 06233 3130 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden können.