Einen Laubbläser hat ein Unbekannter nach Angaben der Polizei Frankenthal am Mittwochmorgen aus einem Vorgarten im Ostring gestohlen. Den Angaben der Beamten zufolge war der Besitzer des Geräts gegen 7.30 Uhr für einen kurzen Moment nicht da. Diesen Augenblick nutzte der Täter offenbar. Ein Zeuge will einen Radler gesehen haben, der mit dem Bläser im Korb vom Ort des Geschehens geflüchtet sei. Der Mann soll zwischen 60 und 70 Jahre alt sei und kurz graue Haare haben. Der Beschreibung nach trug er ein blaues T-Shirt und weiße Shorts und fuhr ein bronzefarbenes Rad. Den Schaden beziffern die Ermittler mit rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.