Mehrere Tausend Euro hat ein unbekannter Täter vom Konto einer 79-Jährigen Wormserin abgehoben, nachdem er ihre Bankkarte gestohlen und die Pin-Nummer erspäht hatte. Laut Polizei hatte die Seniorin am Dienstag gegen 17.30 Uhr in einer Bankfiliale in der Wormser Hagenstraße Geld von ihrem Konto abheben wollen. Dabei sei plötzlich ein Mann an sie herangetreten, habe sie angesprochen und den Ausgabeschlitz der Bankkarte mit einer blauen Karte verdeckt. Gleich darauf habe sich der Mann an einem benachbarten Geldautomaten zu schaffen gemacht und dann die Filiale verlassen. Während die 79-Jährige ihr Bargeld aus dem Ausgabefach genommen habe, habe sie bemerkt, dass ihre Karte verschwunden war. Die Frau habe zwar sofort eine Sperrung der Karte veranlasst, doch die kam zu spät. Abends beim Online-Banking, so die Polizei weiter, habe die Frau bemerkt, dass der Unbekannte bereits eine Minute nach ihrer Abhebung einen mittleren, vierstelligen Betrag von ihrem Konto abgehoben hatte. Der Täter hatte also schon zuvor ihre Pin erspäht.

Diesen kriminellen Trick bezeichnet die Polizei mit dem Begriff „Shoulder Surfing“, das heißt, die Täter beobachten ihre Opfer bei der Verwendung elektronischer Geräte, wie etwa Geldautomaten, und erspähen persönliche Daten, indem sie ihnen „über die Schulter schauen“. Die Polizei rät, bei sämtlichen privaten und geschäftlichen digitalen Tätigkeiten in der Öffentlichkeit besonders vorsichtig zu sein. Zum Beispiel sei es wichtig, das Eingabegerät während der Pin-Eingabe mit der anderen Hand zu verdecken.