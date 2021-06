Eine 17-Jährige soll laut Polizeibericht am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr im Ziegelhofweg von einem Unbekannten unsittlich berührt worden sein. Der Mann habe sich ihr von hinten genähert. Die Frau habe sich gewehrt und wegrennen können. Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß sein und weiße Turnschuhe mit schwarzem Nike-Logo getragen haben. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei in Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.