In der Dirmsteiner Hauptstraße sind am Sonntag, 7. Mai, zwischen 2 und 3 Uhr nachts eine Auto- und eine Fensterscheibe zerschlagen worden. Laut Polizei benutzte der unbekannte Täter dazu eine orangefarbene Baustellen-Warnleuchte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Grünstadt unter Telefon 06359 93120 zu melden.