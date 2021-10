Offenbar ohne erkennbaren Grund hat ein Unbekannter am Freitag einen Zwölfjährigen in der Eisenbahnstraße ins Gesicht geschlagen. Der etwa 15 Jahre alte Jugendlichen hatte den Jungen auf dessen Heimweg von der Schule gegen 13.10 Uhr angesprochen. Mutter und Sohn erstatteten laut Polizei Anzeige. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.