Das Weingut Martin Schmitt in Dirmstein beklagt die Zerstörung von drei Bienenhotels, die es im Sommer in seinen Weinbergen aufgestellt hat. Wie Sabine Diehl vom Weingut berichtet, wurden die Ständer mit einer Säge durchgeschnitten und die Nisthilfen teils in den Wingert geworfen, teils gestohlen. Sie hat die Tat am Dienstagmorgen angezeigt, was die Grünstadter Polizei bestätigt. Diehl glaubt, dass es sich um eine geplante Sachbeschädigung handelt und nicht um Gelegenheitsvandalismus, denn die drei Tatorte befänden sich an unterschiedlichen Stellen in der Gemarkung. „Der Täter war ortskundig, oder er kannte uns sehr gut und wusste, wo wir die Bienenhotels aufgestellt hatten“, so Diehl. Auch seien Pflanzen herausgerissen und durch die Gegend geworfen sowie der Schutzdraht gegen Tierfraß niedergetrampelt worden. Den Sachschaden beziffert sie auf rund 750 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06359 93120.