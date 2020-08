Die Polizei in Worms meldet einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, der sich am Mittwochmittag gegen 12.40 Uhr auf der B9 bei Worms ereignet hat. Ein 41-jähriger Ludwigshafener fuhr mit seinem Pkw in Richtung Ludwigshafen, als er nach eigenen Angaben von einem unbekannten Auto nach links von der Fahrbahn abgedrängt wurde. Daraufhin stieß der 41-Jährige gegen die linke Leitplanke, geriet ins Schleudern und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung an der rechten Leitplanke zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt, Angaben zum Sachschaden an seinem Fahrzeug macht die Polizei nicht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem unbekannten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06241 852-0 bei der Polizei in Worms zu melden.