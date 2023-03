In Worms ist am Dienstagabend eine Tankstelle überfallen worden. Der unbekannte Täter bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Er erbeutete demnach einen mittleren dreistelligen Betrag und flüchtete. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, jedoch ohne Erfolg. Sie sucht Zeugen. Wegen versuchten Einbruchs in eine weitere Tankstelle der Nibelungenstadt sitzt ein 36-Jähriger seit Freitag in Untersuchungshaft. Wie berichtet, soll er laut Polizei am vergangenen Donnerstag in den frühen Morgenstunden wiederholt mit einem Stein auf die Glastür der Tankstelle eingeschlagen haben. Als der Alarm losging, sei der Täter zu Fuß geflüchtet. Beamte konnten den Wohnsitzlosen aber nach wenigen Minuten festnehmen. Er stehe im Verdacht, auch einen weiteren Einbruch am Dienstag voriger Woche begangen zu haben.