Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend den Discounter „Norma“ am Kanal 1c in Frankenthal überfallen. Laut Polizei bedrohte der Mann gegen 20 Uhr eine Kassiererin mit einem Messer und forderte Bargeld. Als diese nicht reagierte, griff der Täter selbst in die geöffnete Kasse und stahl das Geld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Schießgartenweg. Die Kassiererin blieb unverletzt. Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß und korpulent. Er trug eine beige Basecap, eine dunkelblaue Sportjacke und einen schwarzen Rucksack. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621 96323312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.