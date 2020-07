Über 9000 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag an zwei Autos in Worms. Laut Polizei waren die beiden Fahrzeuge in der Straße Am Mondscheinweg nahe des Kleingartenvereins Hinterhuten abgestellt. Im Zeitraum zwischen Samstag, 4. Juli, 21 Uhr, bis Sonntag, 5. Juli, 13 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter die Wagen mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei Worms bittet um Hinweise unter Telefon 06241/852-0.