Was genau am Montagabend gegen 19.45 Uhr in der Albertstraße auf Höhe der Hausnummer 34 auf die Motorhaube des fahrenden Autos einer Frankenthalerin fiel, kann die Polizei nicht sagen. Es könne jedoch ausgeschlossen werden, dass beispielsweise ein Ast abgebrochen sei, heißt es auf Nachfrage. Laut Bericht gehen die Ermittler davon aus, dass das Objekt bewusst geworfen worden sei und gezielt das Fahrzeug schädigen sollte. Eine Streife habe vor Ort allerdings weder Verursacher noch Gegenstand gefunden. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.