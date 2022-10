In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte auf dem Gelände des Lambsheimer Tennisclubs gewütet. Die Polizei hat am Montag auf Anfrage die Darstellung einer Anliegerin bestätigt, wonach gegen Mitternacht eine Gruppe unter lautem Gröhlen auf dem Tennisplatz ihr Unwesen trieb. Möbel von der Terrasse des Vereinsheims seien auf den Platz geworfen und zerstört worden, an vielen Stellen hätten die Unbekannten uriniert. Sie flüchteten, bevor die herbeigerufenen Beamten vor Ort ankamen. Den Schaden schätzt die Polizei momentan auf etwa 500 Euro. Es sei nicht der erste Fall von Vandalismus, berichtet die Nachbarin, die Vereinsmitglied ist und Anzeige erstattet hat, „aber dies ist mit Abstand der schlimmste Fall“.