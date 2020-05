Einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro haben Unbekannte am Montag an einem Garagentor in der Lambsheimer Straße In den Hinterlachen verursacht. Wie die Polizei Frankenthal am Dienstag mitteilte, sei der Scahden beim Rangieren passiert. Das Garagentor sei nun derart verzogen, dass es nicht mehr funktioniere. Wer Hinweise zum Fall geben kann, kann sich an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 313-0, oder an die Polizei Maxdorf, Telefon 06237 934-100 wenden. E-Mails können an pifrankenthal@polizei.rlp.de geschickt werden.