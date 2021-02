Unbekannte haben am Dienstagabend bei Osthofen versucht, eine 22-jährige Autofahrerin zu stoppen und auszurauben. Laut Polizei Worms war die Wormserin um 19.20 Uhr von einer Kleingartenanlage aus auf einem Feldweg zur Landesstraße 439 unterwegs, um in Richtung Worms abzubiegen. Dort hätten sich laut Aussage der jungen Frau drei 16 bis 20 Jahre alte Männer ihrem Auto genähert. Einer habe sich ihr in den Weg gestellt, um die Weiterfahrt zu verhindern, ein zweiter habe die Beifahrertür aufgerissen und nach der Handtasche auf dem Beifahrersitz gegriffen. Die Frau habe jedoch ihre Tasche festgehalten, sodass der Dieb sie ihr nicht habe entreißen können. Energisch habe er daraufhin die Beifahrertür geschlossen. Währenddessen habe der dritte Täter die Fahrertür geöffnet, die Frau am Arm gepackt und versucht, sie aus dem Auto zu ziehen. „Nach intensivem Gerangel ließ auch er wieder von ihr ab, und sie konnte mit dem Auto flüchten“, so die Polizei. Das Opfer klagte danach über Rückenschmerzen.