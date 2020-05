Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 16. Mai, 19.15 Uhr, auf Sonntag, 17. Mai, 14. Uhr, Gegenstände aus zwei Autos gestohlen. Wie die Polizei Frankenthal am Montag mitteilte, wurden unter anderem ein älteres Telefon und Musik-CDs aus einem in der Haardtstraße geparkten Audi A6 entwendet. Unter anderem eine Fotokamera, ein Fernglas und ein GPS-Gerät wurden aus einem in der Heppenheimer Straße geparktem Toyota Proace gestohlen. Wie die Beamten mitteilen, waren beide Fahrzeuge nicht abgeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von rund 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Frankenthal unter Telefon 06233 3130 sowie per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.