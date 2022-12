Die Polizei meldet zwei Einbrüche in Pkw, bei denen jeweils die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen wurde. Der erste Fall ereignete sich laut Bericht im Zeitraum von Freitag, 20.30 Uhr, bis Samstag, 7.15 Uhr, in der Gottfried-Keller-Straße im Nordend. Aus einem schwarzen Audi A3 wurden zwei Ringe, eine Kette und eine Sonnenbrille entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt. In der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 3.30 Uhr, haben unbekannte Täter in der Tannenstraße in Mörsch bei einem Jeep Grand Cherokee auf der Fahrerseite die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Das Auto wurde weder durchwühlt, noch wurde aus dem Innenraum etwas gestohlen, schreibt die Polizei. Die Schadenshöhe wird mit rund 700 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.