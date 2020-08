In zwei Fällen haben Unbekannte nach Angaben der Polizei in den zurückliegenden Tagen Autos im Stadtgebiet aufgebrochen und beschädigt. Den Beamten zufolge hatte eine Frau am Dienstag zwischen 17 und 20 Uhr ihren VW-Bus in der Nähe des Rheins in der Straße Im Spitzenbusch abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug habe sie festgestellt, dass die Täter dessen Seitenscheibe eingeschlagen und einen Korb, eine Handtasche sowie eine Sonnenbrille entwendet hatten. Den Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 600 Euro. Zwischen Freitag, 14. August, 16 Uhr, und Montag, 17. August, 8 Uhr, wurden laut Polizei an einem Traktor auf dem Gelände des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal im Nachtweideweg die Seitenscheiben eingeschlagen. Der Schaden hier: rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.