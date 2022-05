Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, an drei in der Johann-Klein-Straße abgestellten Autos die Katalysatoren entwendet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter die Katalysatoren abgesägt. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 500 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de um Hinweise.