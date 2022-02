Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag eine Apotheke in der Mainzer Straße in Worms überfallen. Laut Polizei hatte ein Täter die 57-jährige Apothekerin gegen 15.25 Uhr mit einem Küchenmesser bedroht, während der Komplize aus der Kasse Bargeld im hohen dreistelligen Bereich entnahm. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung Petrus-Dorn-Straße.