Kein Streich, sondern ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und damit eine Straftat stellt das Ausheben von Gullydeckeln dar. Insgesamt 16 davon haben laut Polizei Worms bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Fronleichnam (11. Juni) in den Wormser Stadtteilen Weinsheim und Horchheim im Bereich der Weinsheimer Hauptstraße, der Weinbergstraße und In den Neunmorgen ausgehoben und im Regeneinlaufschacht versenkt. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesoppenheim/Horchheim habe die Gefahrenstellen beseitigt, teilt die Wormser Polizei weiter mit und betont, dass ein ausgehobener Gullydeckel schwere Folgen für Personen und Fahrzeuge haben kann, die nichts ahnend über das „Loch“ laufen oder fahren.