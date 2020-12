Unbekannte haben nach Angaben der Polizei Frankenthal vermutlich am Dienstag, 15. Dezember, den verlorenen Geldbeutel einer 55 Jahre alten Frau gefunden und noch am selben Tag die darin mitgeführte Bankkarte benutzt. Den Beamten zufolge hatte die 55-Jährige ihr Portemonnaie zwischen 15.15 und 15.45 Uhr in einem Baumarkt in der Wormser Straße verloren und dessen Fehlen bemerkt, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Den von der Frau erst am Samstag, 19. Dezember, bemerkten Schaden beziffern die Ermittler mit rund 150 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de. Im Internet gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de Tipps zum Schutz vor Dieben und Betrügern.