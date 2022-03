In der Nacht von Donnerstag, 10. März, auf Freitag, 11. März, ist es zu mehreren Einbrüchen in einer Kleingartenanlage entlang der L524 zwischen Flomersheim und Lambsheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, betraten bislang unbekannte Täter das Gelände und drangen in insgesamt vier Parzellen ein. Die Schadenshöhe kann den Beamten zufolge noch nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.