In Worms hat es in der Grünanlage im Lutherring erneut einen Fall von Vandalismus gegeben. Wie die Stadt am Montag mitteilte, haben Unbekannte am Rondell gegenüber der Sparkassen-Filiale drei Parkbänke demoliert. Der Vorfall hat sich vermutlich bereits in der Nacht zum vergangenen Mittwoch (1. Juli) ereignet. Erst Mitte Juni wurde in derselben Grünanlage ein „Tulpi“-Spielgerät im Wert von 1600 Euro fachmännisch demontiert und gestohlen. Den Schaden an den drei neuen Holzbänken gibt die Stadt mit 3000 Euro an. Die Verwaltung bittet unter Telefon 06241 853 6701 oder -6710 um Hinweise auf den oder die Täter.