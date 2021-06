Drei Autos haben Unbekannte nach Angaben der Polizei in den zurückliegenden Tagen demoliert: An einem BMW der 3er-Reihe traten die Täter den Beamten zufolge zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 5 Uhr, in der Friedrich-Schanzlin-Straße den linken Außenspiegel ab und beschädigten auch die Karosserie. Am Montagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr wurden in der Isenachstraße an einem VW Golf die Motorhaube und der Lack an der Fahrerseite zerkratzt. Die Heckscheibe eingeschlagen wurde an einem Citroën Berlingo am Dienstag zwischen 19 und 20 Uhr in der Lambsheimer Straße. Den Gesamtschaden in allen Fällen beziffern die Ermittler mit mehr als 2000 Euro. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.