Unbekannte haben in Heßheim Gartenhäuser und eine Garage auf mehreren Grundstücken im Bereich der Gerolsheimer Straße aufgebrochen. In der Nacht auf Dienstag sollen die Täter vom Feld her über die jeweiligen Zäune auf die Grundstücke der vier Geschädigten gelangt sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. In einem Fall wurde ein E-Bike gestohlen, in einem weiteren fehlten zwei Motorsägen. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.