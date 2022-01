In eine gefährliche Situation brachten Unbekannte am Sonntagabend einen Autofahrer. Der Mann war gegen 20 Uhr auf der Flomersheimer Straße Richtung Mahlastraße unterwegs, als er in Höhe der Gaststätte „Olympia“ bei der dortigen Verkehrsampel mit einem grünen Laserpointer geblendet wurde. Der Fahrer, der eine Augenreizung erlitt, musste laut Polizei abbremsen. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.