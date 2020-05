Vandalismusschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in Worms an zwölf Autos angerichtet. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, beschädigten die Täter in der Samuelstraße die Außenspiegel von fünf dort abgestellten Pkw. Damit nicht genug: An sieben in der Wasserturmstraße geparkten Fahrzeugen wurde der Lack zerkratzt, zudem wurde mit einem wasserfesten Stift auf den Autos herumgekritzelt. Ob es sich bei drei Jugendlichen, die ein Zeuge am Montagmorgen gegen 4 Uhr in der Samuelstraße gesehen hat, um die Täter handelt, ist laut Polizei unklar. Die Polizeiinspektion Worms bittet unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de um weitere Hinweise.