Drei noch unbekannte Männer haben am Freitagabend einen 33-Jährigen in der Heßheimer Straße angegriffen. Das teilte die Polizei Frankenthal mit. Laut Pressebericht alarmierte ein Zeuge gegen 21 Uhr die Beamten, als er sah, wie die Männer den 33-Jährigen offenbar ohne Grund angriffen und er zu Boden ging. Das Opfer sei unverletzt geblieben, habe aber auch nicht sagen könne, um wen es sich bei den drei Männern handelt. Hinweise an die Polizei Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934-1100, E-Mails können an pifrankenthal@polizei.rlp.de gesendet werden.