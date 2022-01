Bis zum Jahr 2033 müssen alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, in einen EU-Führerschein umgetauscht werden. Das geschieht stufenweise. Die erste Frist endet am Mittwoch, 19. Januar. Dass es mit der Ausstellung der neuen Fahrlizenzen etwas dauert, liegt nicht an der Verwaltung, sagt Stadtsprecherin Xenia Schandin.

Mit dem Umtausch soll laut Information des Bundes sichergestellt werden, dass alle in der Europäischen Union (EU) noch in Umlauf befindlichen Führerscheine ein einheitliches und fälschungssicheres Muster erhalten. Bei Führerscheinen, die bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden, ist das Geburtsjahr des Inhabers für den Tauschtermin ausschlaggebend. Aktuell sind noch die Jahrgänge 1953 bis 1958 an der Reihe, danach bis 19. Januar 2023 die Jahrgänge 1959 bis 1964. Es folgen die Jahrgänge 1965 bis 1970 bis zum 19. Januar 2024 und im Jahr danach die Jahrgänge 1971 und später. Alle Führerscheine die bis 1953 ausgestellt wurden, bleiben noch bis 2033 gültig.

Bei der Stadtverwaltung ist die Nachfrage nach neuen Führerscheinen laut Schandin sehr hoch. Alleine über den Jahreswechsel seien mehr als 200 Anträge gestellt worden. 2021 seien es 1213 gewesen.

Wenn alle Unterlagen sowie die Führerscheinakte vorliegen und zudem die Bundesdruckerei flott sei, könne der Führerschein in vier Wochen fertig sein, meint Schandin. Verlangsamt werde der Prozess derzeit dadurch, dass zum Antrag mit Passbild und dem alten Führerschein die Fahrerlaubnisakte der ausstellenden Behörde benötigt werde. Weil viele Führerscheininhaber längst den Wohnort verlassen hätten, an dem sie die Fahrerlaubnis erworben haben, würden derzeit viele Führerscheinakten verschickt. Mehrere Wochen könne es dauern, bis diese einträfen.

Anträge können ohne Termin zu den Öffnungszeiten der Verwaltung beim Bürgerservice im Rathaus I (Montag, Dienstag, 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12.30 Uhr), bei der Führerscheinstelle in der Hammstraße 20 (Montag, Dienstag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag, Freitag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr) gestellt werden. Termine können telefonisch unter 06233 89307, im Internet unter www.termine-reservieren.de oder per E-Mail unter buergerservice@frankenthal.de beantragt werden.