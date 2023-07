Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Firma Pro Concept will am Jakobsplatz in Frankenthal Geld verdienen. Doch der Investor hat seine Interessen in dem ohnehin belasteten Quartier nicht mit der Brechstange durchgesetzt.

Das Baugeschäft ist hart umkämpft. Damit Projekte sich lohnen, müssen sich Investitionen am Ende für die Geldgeber auszahlen. Da ist die Firma Pro Concept keine Ausnahme. Trotzdem haben sich die