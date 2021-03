Mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 und seinen Folgen für Deutschland und Europa beschäftigt sich ein Vortrag, den der Altertumsverein Worms ins Internet überträgt.

„Die Reichsgründung 1871: Glücksfall oder Verhängnis für Deutschland und Europa?“, so lautet der Titel des Referats des Wormser Historikers Daniel Nagel. Es wird am 12. März ab 19 Uhr als Online-Vortrag auf Zoom gesendet. Wie die Gründung des Deutschen Kaiserreichs vor 150 Jahren zu bewerten ist, ist heute genauso umstritten wie damals. Die Rolle des Reichskanzlers, Otto von Bismarck, der diese Einigung maßgeblich gestaltete, wird bis heute ebenso kontrovers diskutiert. Daniel Nagel, Stadtarchivsleiter Gerold Bönnen und der ehemalige Leiter des Rudi-Stephan-Gymnasiums, Burkard Keilmann, werden in kurzen Beiträgen auf zentrale Aspekte des Einigungsprozesses, die historische Rolle von Otto von Bismarck sowie die Auswirkungen auf Worms diskutieren und über Alternativen zur kleindeutschen Nationsbildung sprechen. Abschließend soll diskutiert werden, ob das Kaiserreich in politischer Hinsicht reformierbar war. Den Link zum Vortrag gibt es auf der Homepage des Altertumsvereins unter www.altertumsverein-worms.de.