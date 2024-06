Mehrere Sperrungen im Stadtgebiet meldet die Verwaltung für die kommenden Wochen. Wegen Kanalarbeiten sind Gehweg und Straße in der Lambsheimer Straße zwischen Trifelsstraße und Peterskopfstraße von Montag, 24., bis Freitag, 28. Juni, voll gesperrt. Es gibt eine Umleitung. Einen Monat lang, von Donnerstag, 27. Juni, bis Freitag, 27. Juli, ist vor der Samuel-Heinicke-Straße 27 der Gehweg blockiert, weil dort ein Container aufgestellt und Material gelagert wird. Auch ein Teil der Fahrbahn wird gesperrt. Innerhalb eines Tages soll ein Mast in der Mahlastraße, zwischen der Hanns-Fay-Straße und dem Albrecht-Dürer-Ring, am Donnerstag, 27. Juni, erneuert werden. Der Gehweg wird voll, die Straße teilweise gesperrt. Um einen Betonmischer und eine Pumpe aufzustellen, sind in der Pilgerstraße 4 am Montag, 24., und Mittwoch, 26. Juni, der Gehweg komplett und die Fahrbahn teilweise gesperrt. Weil Versorgungsleitungen verlegt werden, können Autofahrer die Bankgasse in Höhe der Hausnummer 25 von Dienstag, 25. Juni, bis Freitag, 12. Juli, nicht passieren.