Rund um das Strandbad müssen sich Autofahrer in den nächsten Wochen auf Umleitungen einrichten. Weil eine Gasleitung verlegt wird, wird die Fahrbahn im Meergartenweg, Ecke Am Strandbad bis Pfingstsonntag, 28. Mai, voll gesperrt. Da die bestehende Vollsperrung an der Kindertagesstätte Am Strandbad laut Verwaltung noch bis 14. Mai besteht, ist die Straße Am Strandbad nur über Benderstraße, Frankenstraße, Meergartenweg befahrbar. Eine Umleitungsstrecke wird entsprechend ausgeschildert. Während der Arbeiten sei mit Behinderungen zu rechnen, teilt die Stadt mit.