Eins scheint auf Basis der Umfrage des Instituts für Communication- und Marketing-Research (CMR) im Auftrag der RHEINPFALZ sicher: Die Entscheidung, wer neuer Frankenthaler Oberbürgermeister wird, fällt wohl in einer Stichwahl. Welcher der fünf Bewerber am Ende die Nase vorn hat, ist noch völlig offen. Auf den vorderen drei Rängen ist nach Einschätzung des CMR-Vorstands alles drin. Derzeit in der Gunst derjenigen der vergangene Woche von CMR befragten 500 Frankenthaler, die am 25. Juni zur Wahl gehen möchten, leicht in Front ist Bernd Knöppel (53). Der CDU-Mann kommt auf 21 Prozent. Hartnäckigster Herausforderer ist gemäß dem Stimmungsbild, das die Umfrage liefert, der FWG-Bewerber Nicolas Meyer (42), der 18 Prozent für sich verbuchen kann. Auf Platz drei aus Sicht der Befragten: die einzige Frau im Rennen. SPD-Kandidatin Aylin Höppner (56) sammelt 16 Prozent Zustimmung.

Einen ausführlichen Bericht über die Umfrage finden Sie hier.